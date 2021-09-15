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Video: Дарья Гречищева и Алексей Кавлак погибли от взрыва в Днепре — все подробности

Уничтоженное огнем авто, фрагменты человеческих тел, разбросанные по проспекту и напуганные жители окрестных домов. В Днепре в утренний час пик прогремел мощный взрыв. В воздух взлетел припаркованных у пятиэтажки «Нисан» с людьми внутри и в момент загорелся. [read_more_news] Взрыв был такой силы, что в доме выбило окна, а части человеческих тел разлетелись в радиусе сотни метров. Погибших двое. Их лица уже установили. Это 35-летняя Дарья Гречищева - пресс-секретарь Днепропетровского управления ДСНС и 44-летний Алексей Кавлак - ветеран АТО и волонтер. За расследование взялась Служба безопасности Украины. Взрыв квалифицировали как теракт. Наши журналисты с места событий.

Дарья Гречищева и Алексей Кавлак погибли от взрыва в Днепре — все подробности
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Уничтоженное огнем авто, фрагменты человеческих тел, разбросанные по проспекту и напуганные жители окрестных домов.

В Днепре в утренний час пик прогремел мощный взрыв.

В воздух взлетел припаркованных у пятиэтажки «Нисан» с людьми внутри и в момент загорелся. Также по теме: Взрывчатка в ведре как предупреждение - так подрывник мечтал о возвращении долга

Взрыв был такой силы, что в доме выбило окна, а части человеческих тел разлетелись в радиусе сотни метров.

Погибших двое. Их лица уже установили.

Это 35-летняя Дарья Гречищева — пресс-секретарь Днепропетровского управления ДСНС и 44-летний Алексей Кавлак — ветеран АТО и волонтер.

За расследование взялась Служба безопасности Украины.

Взрыв квалифицировали как теракт.

Наши журналисты с места событий.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Дарья Гречищева и Алексей Кавлак погибли от взрыва в Днепре — все подробности / 15.09.2021 19:37
15.09.2021 19:37

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