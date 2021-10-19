Реалии ужасающей красной зоны — следует ли ее бояться больше за жесткий локдаун?

Торгово-развлекательные центры, спортзалы, рестораны и магазины, кроме продовольственных, могут работать только при условии — стопроцентной вакцинации персонала и посетителей.

Исключение одно — каждые три дня — новый отрицательный ковид-тест.

Иначе штраф, или же принудительное закрытие. Также по теме: Вакцинированные украинцы бросаются в последний вагон, чтобы свободно работать и передвигаться - подробности

Такие правила красной зоны карантина, куда вчерашнего дня попала и Днепропетровская область.

Но всем ли этот закон одинаково писан?

Проверять и штрафовать нарушителей сегодня вышли специальные антиковидные патрули.

И выяснилось, что обойти правила прямо на глазах полиции — можно, без проблем.

Почему же страшная красная зона карантина оказалась совсем не похожа на жесткий локдаун?