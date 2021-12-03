Video: Рабство в Кременчуге? Людей заставляли работать в обмен на еду и ночлег в гараже

Бойцы батальона полиции особого назначения ворвались сразу в несколько домов в частном секторе Кременчуга. Перерыли там все, испугали жителей и освободили двух человек. По версии миграционной полиции, мужчину и женщину удерживали против их воли.[read_more_news] Вынуждали работать в обмен на еду и ночлег в гараже. Это действительно ужасно! А как такую дикость объясняют в семье, где и жили несчастные? Люди эту версию категорически отрицают. Уверяют: этих двоих никто не удерживал, просто им было некуда уходить. А что же сказали сами рабы?