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Video: Рабство в Кременчуге? Людей заставляли работать в обмен на еду и ночлег в гараже

Бойцы батальона полиции особого назначения ворвались сразу в несколько домов в частном секторе Кременчуга. Перерыли там все, испугали жителей и освободили двух человек. По версии миграционной полиции, мужчину и женщину удерживали против их воли.[read_more_news] Вынуждали работать в обмен на еду и ночлег в гараже. Это действительно ужасно! А как такую дикость объясняют в семье, где и жили несчастные? Люди эту версию категорически отрицают. Уверяют: этих двоих никто не удерживал, просто им было некуда уходить. А что же сказали сами рабы?

Рабство в Кременчуге? Людей заставляли работать в обмен на еду и ночлег в гараже
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Бойцы батальона полиции особого назначения ворвались сразу в несколько домов в частном секторе Кременчуга.

Перерыли там все, испугали жителей и освободили двух человек.

По версии миграционной полиции, мужчину и женщину удерживали против их воли. Также по теме: В рабство к собственной племяннице! Две бабушки стали жертвами родной аферистки

Вынуждали работать в обмен на еду и ночлег в гараже.

Это действительно ужасно!

А как такую дикость объясняют в семье, где и жили несчастные?

Люди эту версию категорически отрицают.

Уверяют: этих двоих никто не удерживал, просто им было некуда уходить.

А что же сказали сами рабы?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Рабство в Кременчуге? Людей заставляли работать в обмен на еду и ночлег в гараже / 03.12.2021 19:17
03.12.2021 19:17

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