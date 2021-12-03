Рабство в Кременчуге? Людей заставляли работать в обмен на еду и ночлег в гараже

Закували у кайдани, аби змусити до покори! На Сумщині чоловіка перетворили на раба
У центрі Дніпра більше року процвітало сексуальне рабство
На Сумщині 22-річну дівчину мати та вітчим силоміць прикували до батареї
Доля карпатського ведмедя Тайсона шокувала всю Україну
На Київщині судять охоронця, який викрав і тримав в рабстві 28 в’єтнамців
Трудове рабство на Прикарпатті: понад 30 людей майже два роки пробули в неволі
На Запоріжжі керівництво інтернату для недієздатних здавало своїх підопічних у рабство
Коханець-садист: на Прикарпатті чоловік тримав у заручниках жінку