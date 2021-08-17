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Video: Психически больной дал отпор полицейским и медикам — кому выжить не удалось

На Херсонщине психически больной мужчина зарезал насмерть патрульного полицейского и ранил фельдшера скорой помощи. Медиков и полицию вызвала мать 44-летнего неадеквата, так как у сына внезапно произошло обострение и он свирепствовал во дворе.  [read_more_news] Впрочем вместо утихомирить хулигана, его только разозлили еще больше, и мужчина бросился колоть и резать ножом без разбора. Как все происходило и почему вооруженные пистолетами полицейские так и не смогли с ним справиться - смотрите в следующем сюжете.

Психически больной дал отпор полицейским и медикам — кому выжить не удалось
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На Херсонщине психически больной мужчина зарезал насмерть патрульного полицейского и ранил фельдшера скорой помощи.

Медиков и полицию вызвала мать 44-летнего неадеквата, так как у сына внезапно произошло обострение и он свирепствовал во дворе.   Также по теме: Психиатры митингуют в Киеве

Впрочем вместо утихомирить хулигана, его только разозлили еще больше, и мужчина бросился колоть и резать ножом без разбора.

Как все происходило и почему вооруженные пистолетами полицейские так и не смогли с ним справиться — смотрите в следующем сюжете.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Психически больной дал отпор полицейским и медикам — кому выжить не удалось / 17.08.2021 19:52
17.08.2021 19:52

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