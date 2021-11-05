Video: Приехали из России грабить украинцев – как задерживали неприветливых бандитов

Они наводили ужас на жителей Киевщины в последние полгода. Выслеживали свою денежную жертву в самый неудобный для хозяев момент, врывались в дом и, угрожая оружием, забирали все имущество. Но наконец-то банду серийных грабителей-рецидивистов задержали. [read_more_news] На счету неуловимого дуэта может быть несколько десятков нападений – грабежами и разбоями они обогатились на впечатляющее состояние – 420 тысяч долларов, 250 тысяч евро и еще 300 тысяч гривен. Мужчины чуть ли не всю жизнь зарабатывают криминалом и приехали грабить украинцев из России. Где уже побывали заезжие гастролеры и на чем прокололись?