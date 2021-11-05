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Video: Приехали из России грабить украинцев – как задерживали неприветливых бандитов

Они наводили ужас на жителей Киевщины в последние полгода. Выслеживали свою денежную жертву в самый неудобный для хозяев момент, врывались в дом и, угрожая оружием, забирали все имущество. Но наконец-то банду серийных грабителей-рецидивистов задержали. [read_more_news] На счету неуловимого дуэта может быть несколько десятков нападений – грабежами и разбоями они обогатились на впечатляющее состояние – 420 тысяч долларов, 250 тысяч евро и еще 300 тысяч гривен. Мужчины чуть ли не всю жизнь зарабатывают криминалом и приехали грабить украинцев из России. Где уже побывали заезжие гастролеры и на чем прокололись?

Приехали из России грабить украинцев – как задерживали неприветливых бандитов
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Они наводили ужас на жителей Киевщины в последние полгода.

Выслеживали свою денежную жертву в самый неудобный для хозяев момент, врывались в дом и, угрожая оружием, забирали все имущество.

Но наконец-то банду серийных грабителей-рецидивистов задержали. Также по теме: В Ивано-Франковске мужчина задушил любовницу из России и покончил жизнь самоубийством

На счету неуловимого дуэта может быть несколько десятков нападений – грабежами и разбоями они обогатились на впечатляющее состояние – 420 тысяч долларов, 250 тысяч евро и еще 300 тысяч гривен.

Мужчины чуть ли не всю жизнь зарабатывают криминалом и приехали грабить украинцев из России.

Где уже побывали заезжие гастролеры и на чем прокололись?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Приехали из России грабить украинцев – как задерживали неприветливых бандитов / 05.11.2021 20:15
05.11.2021 20:15

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