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Video: Приехали спасать жизнь, а получили на орехи! Мужчина напал на бригаду медиков в Черкасской области

Возмутительный случай в Черкасской области. Бригада медиков ночью приехала спасать пациента с бронхиальной астмой и получила на орехи от неуравновешенного соседа больного. Ведь ему не понравилось, как разворачивался автомобиль скорой помощи. [read_more_news] После ночной встречи с агрессивным мужчиной машина вышла из строя, а самим медикам понадобились успокоительные. С какими рисками медицинским работникам приходится встречаться на работе? Подробности – в видео.

Приехали спасать жизнь, а получили на орехи! Мужчина напал на бригаду медиков в Черкасской области
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Возмутительный случай в Черкасской области.

Бригада медиков ночью приехала спасать пациента с бронхиальной астмой и получила на орехи от неуравновешенного соседа больного.

Ведь ему не понравилось, как разворачивался автомобиль скорой помощи. Также по теме: Водитель полез в петлю после ДТП – история ужасов в Черкасской области

После ночной встречи с агрессивным мужчиной машина вышла из строя, а самим медикам понадобились успокоительные.

С какими рисками медицинским работникам приходится встречаться на работе?

Подробности – в видео.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Приехали спасать жизнь, а получили на орехи! Мужчина напал на бригаду медиков в Черкасской области / 13.12.2021 20:05
13.12.2021 20:05

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