Приехали спасать жизнь, а получили на орехи! Мужчина напал на бригаду медиков в Черкасской области

Возмутительный случай в Черкасской области.

Бригада медиков ночью приехала спасать пациента с бронхиальной астмой и получила на орехи от неуравновешенного соседа больного.

Ведь ему не понравилось, как разворачивался автомобиль скорой помощи. Также по теме: Водитель полез в петлю после ДТП – история ужасов в Черкасской области

После ночной встречи с агрессивным мужчиной машина вышла из строя, а самим медикам понадобились успокоительные.

С какими рисками медицинским работникам приходится встречаться на работе?

Подробности – в видео.