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Video: Приехала в отпуск и исчезла — от чьей руки погибла женщина-военная на мирной земле

Она годами служила в зоне боевых действий. Хоть и была поваром, но тоже рисковала жизнью. А исчезла из своего собственного дома на мирной Полтавщине. Под Кременчугом дочь, полиция и сослуживцы не могли найти военную, что приехала в отпуск и внезапно исчезла. Впоследствии выяснилось, что она не покидала собственного двора. Убийца пришел к ней домой и расправился с женщиной. А потом тщательно скрыл следы преступления. Ужаснетесь, когда узнаете, от чьей руки погибла военная на мирной земле.

Приехала в отпуск и исчезла — от чьей руки погибла женщина-военная на мирной земле
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Она годами служила в зоне боевых действий.

Хоть и была поваром, но тоже рисковала жизнью.

А исчезла из своего собственного дома на мирной Полтавщине.

Под Кременчугом дочь, полиция и сослуживцы не могли найти военную, что приехала в отпуск и внезапно исчезла.

Впоследствии выяснилось, что она не покидала собственного двора.

Убийца пришел к ней домой и расправился с женщиной.

А потом тщательно скрыл следы преступления.

Ужаснетесь, когда узнаете, от чьей руки погибла военная на мирной земле.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Приехала в отпуск и исчезла — от чьей руки погибла женщина-военная на мирной земле / 25.08.2021 20:13
25.08.2021 20:13

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