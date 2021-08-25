Приехала в отпуск и исчезла — от чьей руки погибла женщина-военная на мирной земле

Она годами служила в зоне боевых действий.

Хоть и была поваром, но тоже рисковала жизнью.

А исчезла из своего собственного дома на мирной Полтавщине.

Под Кременчугом дочь, полиция и сослуживцы не могли найти военную, что приехала в отпуск и внезапно исчезла.

Впоследствии выяснилось, что она не покидала собственного двора.

Убийца пришел к ней домой и расправился с женщиной.

А потом тщательно скрыл следы преступления.

Ужаснетесь, когда узнаете, от чьей руки погибла военная на мирной земле.