Video: Приехала в отпуск и исчезла — от чьей руки погибла женщина-военная на мирной земле
Она годами служила в зоне боевых действий.
Хоть и была поваром, но тоже рисковала жизнью.
А исчезла из своего собственного дома на мирной Полтавщине.
Под Кременчугом дочь, полиция и сослуживцы не могли найти военную, что приехала в отпуск и внезапно исчезла.
Впоследствии выяснилось, что она не покидала собственного двора.
Убийца пришел к ней домой и расправился с женщиной.
А потом тщательно скрыл следы преступления.
Ужаснетесь, когда узнаете, от чьей руки погибла военная на мирной земле.
Приехала в отпуск и исчезла — от чьей руки погибла женщина-военная на мирной земле