Приют для жертв семейного насилия – все, что нужно знать

В Хмельницкой области открыли приют для жертв семейного насилия.

Временно проживать там могут только женщины и дети.

Чтобы туда попасть, достаточно набрать 102.

Копы не только приедут на место успокоить дебошира, но и по закрытым каналам передадут информацию работникам убежища. Также по теме: Девочки не выдерживают побоев от тяжелой отцовской руки и слезно умоляют забрать их в приют

В тот же миг за жертвами выезжает мобильная бригада в составе социальных работников и психолога.

В приюте потерпевшие получают все бесплатно – одежду, еду и жилье, а также помощь психолога и юриста.