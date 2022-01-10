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Video: Приют для жертв семейного насилия – все, что нужно знать

В Хмельницкой области открыли приют для жертв семейного насилия. Временно проживать там могут только женщины и дети. Чтобы туда попасть, достаточно набрать 102. Копы не только приедут на место успокоить дебошира, но и по закрытым каналам передадут информацию работникам убежища.[read_more_news] В тот же миг за жертвами выезжает мобильная бригада в составе социальных работников и психолога. В приюте потерпевшие получают все бесплатно – одежду, еду и жилье, а также помощь психолога и юриста.

Приют для жертв семейного насилия – все, что нужно знать
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В Хмельницкой области открыли приют для жертв семейного насилия.

Временно проживать там могут только женщины и дети.

Чтобы туда попасть, достаточно набрать 102.

Копы не только приедут на место успокоить дебошира, но и по закрытым каналам передадут информацию работникам убежища. Также по теме: Девочки не выдерживают побоев от тяжелой отцовской руки и слезно умоляют забрать их в приют

В тот же миг за жертвами выезжает мобильная бригада в составе социальных работников и психолога.

В приюте потерпевшие получают все бесплатно – одежду, еду и жилье, а также помощь психолога и юриста.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Приют для жертв семейного насилия – все, что нужно знать / 10.01.2022 20:04
10.01.2022 20:04

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