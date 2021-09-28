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Video: Приползла в больницу, а выдавать зверя-обидчика не хотела! Горькая семейная драма на Ровенщине

На Ровенщине разыгралась драма, что просто не укладывается в голове! Женщина с поломанными ребрами и пробитыми легкими целую неделю терпела и не обращалась к врачам![read_more_news] Представьте себе, как страдала, потому что в конце концов - на последнем издыхании доползла в больницу! Медики буквально вытащили несчастную с того света - еще немного, говорят, и уже было бы поздно. А в полиции - свой вопрос: кто это с ней такое сделал? Вы будете просто потрясены, когда услышите ответ

Приползла в больницу, а выдавать зверя-обидчика не хотела! Горькая семейная драма на Ровенщине
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На Ровенщине разыгралась драма, что просто не укладывается в голове!

Женщина с поломанными ребрами и пробитыми легкими целую неделю терпела и не обращалась к врачам! Также по теме: 18-летняя беременная гроза района закопала живую мать в теплице? Подробности ужасной смерти женщины

Представьте себе, как страдала, потому что в конце концов — на последнем издыхании доползла в больницу!

Медики буквально вытащили несчастную с того света — еще немного, говорят, и уже было бы поздно.

А в полиции — свой вопрос: кто это с ней такое сделал?

Вы будете просто потрясены, когда услышите ответ

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ICTV / Чрезвычайные новости / Приползла в больницу, а выдавать зверя-обидчика не хотела! Горькая семейная драма на Ровенщине / 28.09.2021 20:35
28.09.2021 20:35

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