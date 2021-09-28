Приползла в больницу, а выдавать зверя-обидчика не хотела! Горькая семейная драма на Ровенщине

На Ровенщине разыгралась драма, что просто не укладывается в голове!

Женщина с поломанными ребрами и пробитыми легкими целую неделю терпела и не обращалась к врачам! Также по теме: 18-летняя беременная гроза района закопала живую мать в теплице? Подробности ужасной смерти женщины

Представьте себе, как страдала, потому что в конце концов — на последнем издыхании доползла в больницу!

Медики буквально вытащили несчастную с того света — еще немного, говорят, и уже было бы поздно.

А в полиции — свой вопрос: кто это с ней такое сделал?

Вы будете просто потрясены, когда услышите ответ