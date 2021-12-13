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Video: Унижал и дергал подчиненных за то, что они его не узнали! Скандал с заместителем министра МВД

Об этом персонаже можно сказать просто — человек шел к славе и нашел его. Скандал по всей Украине с заместителем министра внутренних дел. Александр Гогилашвили ругал, унижал и дергал своих подчиненных, потому что те не узнали такую ​​солидную персону в лицо. Видео сняли самые ошарашенные полицейские на блокпосту при въезде в Донецкую область. Эти кадры можно демонстрировать как руководство по хамству. Но кто такой Гогилашвили? [read_more_news] Сидел себе тихонько, мало кто о нем слышал, но оказывается достаточно одиозная личность, работает в МВД и имеет при этом паспорт гражданина Российской Федерации. Да еще говорят, что крошит незаконный бизнес. После одного конфуза выплыло столько интересного на этого чиновника, что он, пожалуй, и сам не рад, что там мечтал, чтобы его лицо помнили все! Фото: Портал МВС

Унижал и дергал подчиненных за то, что они его не узнали! Скандал с заместителем министра МВД
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Об этом персонаже можно сказать просто — человек шел к славе и нашел его.

Скандал по всей Украине с заместителем министра внутренних дел.

Александр Гогилашвили ругал, унижал и дергал своих подчиненных, потому что те не узнали такую ​​солидную персону в лицо.

Видео сняли самые ошарашенные полицейские на блокпосту при въезде в Донецкую область.

Эти кадры можно демонстрировать как руководство по хамству.

Но кто такой Гогилашвили? Также по теме: Народный избранник уселся пьяным за руль и попал в грандиозный скандал на Львовщине

Сидел себе тихонько, мало кто о нем слышал, но оказывается достаточно одиозная личность, работает в МВД и имеет при этом паспорт гражданина Российской Федерации.

Да еще говорят, что крошит незаконный бизнес.

После одного конфуза выплыло столько интересного на этого чиновника, что он, пожалуй, и сам не рад, что там мечтал, чтобы его лицо помнили все!

Фото: Портал МВС

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ICTV / Чрезвычайные новости / Унижал и дергал подчиненных за то, что они его не узнали! Скандал с заместителем министра МВД / 13.12.2021 19:48
13.12.2021 19:48

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