Унижал и дергал подчиненных за то, что они его не узнали! Скандал с заместителем министра МВД

Об этом персонаже можно сказать просто — человек шел к славе и нашел его.

Скандал по всей Украине с заместителем министра внутренних дел.

Александр Гогилашвили ругал, унижал и дергал своих подчиненных, потому что те не узнали такую ​​солидную персону в лицо.

Видео сняли самые ошарашенные полицейские на блокпосту при въезде в Донецкую область.

Эти кадры можно демонстрировать как руководство по хамству.

Но кто такой Гогилашвили? Также по теме: Народный избранник уселся пьяным за руль и попал в грандиозный скандал на Львовщине

Сидел себе тихонько, мало кто о нем слышал, но оказывается достаточно одиозная личность, работает в МВД и имеет при этом паспорт гражданина Российской Федерации.

Да еще говорят, что крошит незаконный бизнес.

После одного конфуза выплыло столько интересного на этого чиновника, что он, пожалуй, и сам не рад, что там мечтал, чтобы его лицо помнили все!

Фото: Портал МВС