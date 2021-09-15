Пришел мириться с бутылкой к другу — больше его живым не видели. Жуткая история в Харькове

Пришел мириться с бутылкой водки к товарищу — более живым его не видели.

Жуткая история в Харькове.

Там 20-летний юноша поставил на уши всю многоэтажку.

Только представьте, молодой человек босиком и весь в крови выбил стекла в окнах квартиры на первом этаже и ужаснул жителей, мол, утечка газа.

Сам же хозяин спит, его невозможно добудиться.

Потрясенные соседи вызвали скорую, полицию, правоохранителей и газовиков. Что же было дальше?