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Video: Пришел мириться с бутылкой к другу — больше его живым не видели. Жуткая история в Харькове

Пришел мириться с бутылкой водки к товарищу - более живым его не видели. Жуткая история в Харькове. Там 20-летний юноша поставил на уши всю многоэтажку. Только представьте, молодой человек босиком и весь в крови выбил стекла в окнах квартиры на первом этаже и ужаснул жителей, мол, утечка газа. Сам же хозяин спит, его невозможно добудиться. Потрясенные соседи вызвали скорую, полицию, правоохранителей и газовиков. Что же было дальше?

Пришел мириться с бутылкой к другу — больше его живым не видели. Жуткая история в Харькове
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Пришел мириться с бутылкой водки к товарищу — более живым его не видели.

Жуткая история в Харькове.

Там 20-летний юноша поставил на уши всю многоэтажку.

Только представьте, молодой человек босиком и весь в крови выбил стекла в окнах квартиры на первом этаже и ужаснул жителей, мол, утечка газа.

Сам же хозяин спит, его невозможно добудиться.

Потрясенные соседи вызвали скорую, полицию, правоохранителей и газовиков. Что же было дальше?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пришел мириться с бутылкой к другу — больше его живым не видели. Жуткая история в Харькове / 15.09.2021 19:49
15.09.2021 19:49

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