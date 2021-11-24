Продажа воображаемых товаров онлайн — почему прибыльная схема мошенников накрылась

Пресмыкающийся в ящике или же кот в мешке?

Попросту – все что угодно можно приобрести в интернете.

Мошенники не дремлют и активно работают в сети.

Целую преступную группировку разоблачили винницкие правоохранители. Также по теме: Мошенники используют фото больной девочки, чтобы наживаться на украинцах

Тридцати трехлетний мужчина со своими сообщниками обманул с полсотни доверчивых покупателей.

Как действовала их прибыльная схема и как копам удалось выйти на этих мошенников?

Смотрите внимательно и не доверяйте безоговорочно людям, которых вы никогда в глаза не видели.