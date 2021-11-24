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Video: Продажа воображаемых товаров онлайн — почему прибыльная схема мошенников накрылась

Пресмыкающийся в ящике или же кот в мешке? Попросту – все что угодно можно приобрести в интернете. Мошенники не дремлют и активно работают в сети. Целую преступную группировку разоблачили винницкие правоохранители. [read_more_news] Тридцати трехлетний мужчина со своими сообщниками обманул с полсотни доверчивых покупателей. Как действовала их прибыльная схема и как копам удалось выйти на этих мошенников? Смотрите внимательно и не доверяйте безоговорочно людям, которых вы никогда в глаза не видели.

Продажа воображаемых товаров онлайн — почему прибыльная схема мошенников накрылась
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Пресмыкающийся в ящике или же кот в мешке?

Попросту – все что угодно можно приобрести в интернете.

Мошенники не дремлют и активно работают в сети.

Целую преступную группировку разоблачили винницкие правоохранители. Также по теме: Мошенники используют фото больной девочки, чтобы наживаться на украинцах

Тридцати трехлетний мужчина со своими сообщниками обманул с полсотни доверчивых покупателей.

Как действовала их прибыльная схема и как копам удалось выйти на этих мошенников?

Смотрите внимательно и не доверяйте безоговорочно людям, которых вы никогда в глаза не видели.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Продажа воображаемых товаров онлайн — почему прибыльная схема мошенников накрылась / 24.11.2021 19:11
24.11.2021 19:11

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