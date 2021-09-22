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Video: Правая рука Президента Сергей Шефир попал под обстрел — версии следствия

Почему и за что стреляли в авто Шефира? Ответы на эти вопросы ищут лучшие кадры МВД. Среди основных версий - запугать властную верхушку, дестабилизация политической ситуации в стране, русский след. [read_more_news] Или же это вообще, привет от контрабандистов. И ситуация довольно неоднозначна и оставляет за собой очень много "но". Даже места от пуль на авто вызывают очень много вопросов. Что это: некомпетентность киллера или такой жестокий метод запугивания. Может вообще - инсценировка?

Правая рука Президента Сергей Шефир попал под обстрел — версии следствия
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Почему и за что стреляли в авто Шефира?

Ответы на эти вопросы ищут лучшие кадры МВД.

Среди основных версий — запугать властную верхушку, дестабилизация политической ситуации в стране, русский след. Также по теме: Сергей Шефир - все, что известно о ключевой фигуре в теневом окружении Зеленского

Или же это вообще, привет от контрабандистов.

И ситуация довольно неоднозначна и оставляет за собой очень много «но».

Даже места от пуль на авто вызывают очень много вопросов.

Что это: некомпетентность киллера или такой жестокий метод запугивания.

Может вообще — инсценировка?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Правая рука Президента Сергей Шефир попал под обстрел — версии следствия / 22.09.2021 19:47
22.09.2021 19:47

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