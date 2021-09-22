Video: Правая рука Президента Сергей Шефир попал под обстрел — версии следствия
Почему и за что стреляли в авто Шефира?
Ответы на эти вопросы ищут лучшие кадры МВД.
Среди основных версий - запугать властную верхушку, дестабилизация политической ситуации в стране, русский след. [read_more_news]
Или же это вообще, привет от контрабандистов.
И ситуация довольно неоднозначна и оставляет за собой очень много "но".
Даже места от пуль на авто вызывают очень много вопросов.
Что это: некомпетентность киллера или такой жестокий метод запугивания.
Может вообще - инсценировка?
Правая рука Президента Сергей Шефир попал под обстрел — версии следствия