Правая рука Президента Сергей Шефир попал под обстрел — версии следствия

Почему и за что стреляли в авто Шефира?

Ответы на эти вопросы ищут лучшие кадры МВД.

Среди основных версий — запугать властную верхушку, дестабилизация политической ситуации в стране, русский след. Также по теме: Сергей Шефир - все, что известно о ключевой фигуре в теневом окружении Зеленского

Или же это вообще, привет от контрабандистов.

И ситуация довольно неоднозначна и оставляет за собой очень много «но».

Даже места от пуль на авто вызывают очень много вопросов.

Что это: некомпетентность киллера или такой жестокий метод запугивания.

Может вообще — инсценировка?