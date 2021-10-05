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Video: Пожар в белоцерковской больнице с трагическим финалом — что известно

Пожар в больнице с трагическим финалом. В Белой Церкви пациент одного из отделений решил погреться под электроодеялом.[read_more_news] Но вот китайский прибор вместо того, чтобы дарить комфорт, вспыхнул! И это все посреди глубокой ночи! В конце концов, испуганных пациентов вывели на улицу. Но вот до утра дожили  не все. Александр Храпач на месте узнавал детали трагедии.

Пожар в белоцерковской больнице с трагическим финалом — что известно
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Пожар в больнице с трагическим финалом.

В Белой Церкви пациент одного из отделений решил погреться под электроодеялом. Также по теме: 80-летняя бабка-камикадзе задумала против соседей террористический акт - пожар на Львовщине

Но вот китайский прибор вместо того, чтобы дарить комфорт, вспыхнул!

И это все посреди глубокой ночи!

В конце концов, испуганных пациентов вывели на улицу.

Но вот до утра дожили  не все.

Александр Храпач на месте узнавал детали трагедии.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пожар в белоцерковской больнице с трагическим финалом — что известно / 05.10.2021 19:37
05.10.2021 19:37

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