Пожар в белоцерковской больнице с трагическим финалом — что известно

Пожар в больнице с трагическим финалом.

В Белой Церкви пациент одного из отделений решил погреться под электроодеялом. Также по теме: 80-летняя бабка-камикадзе задумала против соседей террористический акт - пожар на Львовщине

Но вот китайский прибор вместо того, чтобы дарить комфорт, вспыхнул!

И это все посреди глубокой ночи!

В конце концов, испуганных пациентов вывели на улицу.

Но вот до утра дожили не все.

Александр Храпач на месте узнавал детали трагедии.