Поездки между областями Украины — начали действовать новые правила

Одна за другой до красной зоны переходят области.

Только за сутки более двадцати тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Это страшный рекорд для Украины с начала эпидемии.

Только за одни сутки зафиксировали пятьсот сорок шесть летальных исходов. Также по теме: В медучреждениях катастрофа с нехваткой койко-мест, медикаментов, кислорода, средств защиты и даже пищи

Поэтому было принято решение — усилить карантинные ограничения.

И с сегодняшнего дня действуют новые правила пассажирских перевозок.

Чтобы поехать в другой город, надо предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на ковид.

Копы пугают перевозчиков немалыми штрафами в случае нарушения.

А вот юристы отмечают несовершенство всей системы этих нововведений.

Да мы и сами убедились — попасть в другой город без всех необходимых документов очень легко.