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Video: Поездки между областями Украины — начали действовать новые правила

Одна за другой до красной зоны переходят области. Только за сутки более двадцати тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это страшный рекорд для Украины с начала эпидемии. Только за одни сутки зафиксировали пятьсот сорок шесть летальных исходов. [read_more_news] Поэтому было принято решение - усилить карантинные ограничения. И с сегодняшнего дня действуют новые правила пассажирских перевозок. Чтобы поехать в другой город, надо предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на ковид. Копы пугают перевозчиков немалыми штрафами в случае нарушения. А вот юристы отмечают несовершенство всей системы этих нововведений. Да мы и сами убедились - попасть в другой город без всех необходимых документов очень легко.

Поездки между областями Украины — начали действовать новые правила
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Одна за другой до красной зоны переходят области.

Только за сутки более двадцати тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Это страшный рекорд для Украины с начала эпидемии.

Только за одни сутки зафиксировали пятьсот сорок шесть летальных исходов. Также по теме: В медучреждениях катастрофа с нехваткой койко-мест, медикаментов, кислорода, средств защиты и даже пищи

Поэтому было принято решение — усилить карантинные ограничения.

И с сегодняшнего дня действуют новые правила пассажирских перевозок.

Чтобы поехать в другой город, надо предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на ковид.

Копы пугают перевозчиков немалыми штрафами в случае нарушения.

А вот юристы отмечают несовершенство всей системы этих нововведений.

Да мы и сами убедились — попасть в другой город без всех необходимых документов очень легко.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Поездки между областями Украины — начали действовать новые правила / 21.10.2021 19:52
21.10.2021 19:52

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