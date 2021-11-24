Поездка в киевской маршрутке для пассажирки завершилась в реанимации и обернулась трагедией

Ехала по делам, а оказалась в реанимации на грани жизни и смерти!

Поездка в столичной маршрутке обернулась для 63-летней пассажирки настоящей трагедией.

Во время очень резкого маневра женщина, которая к тому же держалась за поручень, упала и так забилась, что у бедной разорвалась селезенка и произошло внутреннее кровоизлияние. Также по теме: Католические монахини по дороге в храм попали под колеса маршрутки в центре Львова

Что же за жуткий аттракцион устроил гонщик за рулем общественного транспорта?

Как так получилось, что представителей перевозчика отыскать теперь просто невозможно?

Неужели шоферов тех находят прямо на улице?

И кого же теперь наказывать?

Ситуация ужасающая.