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Video: Поездка в киевской маршрутке для пассажирки завершилась в реанимации и обернулась трагедией

Ехала по делам, а оказалась в реанимации на грани жизни и смерти! Поездка в столичной маршрутке обернулась для 63-летней пассажирки настоящей трагедией. Во время очень резкого маневра женщина, которая к тому же держалась за поручень, упала и так забилась, что у бедной разорвалась селезенка и произошло внутреннее кровоизлияние.[read_more_news] Что же за жуткий аттракцион устроил гонщик за рулем общественного транспорта? Как так получилось, что представителей перевозчика отыскать теперь просто невозможно? Неужели шоферов тех находят прямо на улице? И кого же теперь наказывать? Ситуация ужасающая.

Поездка в киевской маршрутке для пассажирки завершилась в реанимации и обернулась трагедией
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Ехала по делам, а оказалась в реанимации на грани жизни и смерти!

Поездка в столичной маршрутке обернулась для 63-летней пассажирки настоящей трагедией.

Во время очень резкого маневра женщина, которая к тому же держалась за поручень, упала и так забилась, что у бедной разорвалась селезенка и произошло внутреннее кровоизлияние. Также по теме: Католические монахини по дороге в храм попали под колеса маршрутки в центре Львова

Что же за жуткий аттракцион устроил гонщик за рулем общественного транспорта?

Как так получилось, что представителей перевозчика отыскать теперь просто невозможно?

Неужели шоферов тех находят прямо на улице?

И кого же теперь наказывать?

Ситуация ужасающая.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Поездка в киевской маршрутке для пассажирки завершилась в реанимации и обернулась трагедией / 24.11.2021 19:56
24.11.2021 19:56

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