Поехали подзаработать, а домой вернулись в гробах — загадочная смерть новолуний в Полтаве

Поехали подзаработать денег, а домой вернулись в гробах.

В Полтаве в однокомнатной квартире нашли мертвыми семнадцатилетнего юношу и его на несколько лет старшего знакомого.

Оба приехали в областной центр в поисках работы, работали на строительстве и арендовали вместе жилье. Также по теме: Загадочная семейная трагедия в Борисполе! Вместо уютного гнездышка – камера смерти

Рядом с их труппами нашли третьего мужчину.

Он был на волоске от смерти.

Какая же зараза скосила квартирантов и товарища?

Хорошо подумайте о последствиях, прежде чем поддаваться искушению.

Потому что потом может быть поздно.