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Video: Поехали подзаработать, а домой вернулись в гробах — загадочная смерть новолуний в Полтаве

Поехали подзаработать денег, а домой вернулись в гробах. В Полтаве в однокомнатной квартире нашли мертвыми семнадцатилетнего юношу и его на несколько лет старшего знакомого. Оба приехали в областной центр в поисках работы, работали на строительстве и арендовали вместе жилье.[read_more_news] Рядом с их труппами нашли третьего мужчину. Он был на волоске от смерти. Какая же зараза скосила квартирантов и товарища? Хорошо подумайте о последствиях, прежде чем поддаваться искушению. Потому что потом может быть поздно.

Поехали подзаработать, а домой вернулись в гробах — загадочная смерть новолуний в Полтаве
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Поехали подзаработать денег, а домой вернулись в гробах.

В Полтаве в однокомнатной квартире нашли мертвыми семнадцатилетнего юношу и его на несколько лет старшего знакомого.

Оба приехали в областной центр в поисках работы, работали на строительстве и арендовали вместе жилье. Также по теме: Загадочная семейная трагедия в Борисполе! Вместо уютного гнездышка – камера смерти

Рядом с их труппами нашли третьего мужчину.

Он был на волоске от смерти.

Какая же зараза скосила квартирантов и товарища?

Хорошо подумайте о последствиях, прежде чем поддаваться искушению.

Потому что потом может быть поздно.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Поехали подзаработать, а домой вернулись в гробах — загадочная смерть новолуний в Полтаве / 03.12.2021 19:56
03.12.2021 19:56

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