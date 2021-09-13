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Video: Воздушное судно рухнуло с неба на землю — авиакатастрофа в Житомирской области

Авиакатастрофа на Житомирщине. Там в селе Кмитове упал легкомоторный самолет. Воздушное судно рухнуло с неба на землю за каких-то несколько сотен метров от человеческих домов. [read_more_news] К счастью, ни домов, ни самих селян - не зацепило. А вот пилот - пострадал. В каком он сейчас состоянии, что за полет выполнял возле населенного пункта и угрожает ли ему уголовная ответственность за воздушную аварию?

Воздушное судно рухнуло с неба на землю — авиакатастрофа в Житомирской области
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Авиакатастрофа на Житомирщине.

Там в селе Кмитове упал легкомоторный самолет.

Воздушное судно рухнуло с неба на землю за каких-то несколько сотен метров от человеческих домов.  Также по теме: В Винницкой области раскопали немецкие авиабомбы времен Второй мировой

К счастью, ни домов, ни самих селян — не зацепило.

А вот пилот — пострадал.

В каком он сейчас состоянии, что за полет выполнял возле населенного пункта и угрожает ли ему уголовная ответственность за воздушную аварию?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Воздушное судно рухнуло с неба на землю — авиакатастрофа в Житомирской области / 13.09.2021 19:51
13.09.2021 19:51

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