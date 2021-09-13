Video: Воздушное судно рухнуло с неба на землю — авиакатастрофа в Житомирской области

Авиакатастрофа на Житомирщине. Там в селе Кмитове упал легкомоторный самолет. Воздушное судно рухнуло с неба на землю за каких-то несколько сотен метров от человеческих домов. [read_more_news] К счастью, ни домов, ни самих селян - не зацепило. А вот пилот - пострадал. В каком он сейчас состоянии, что за полет выполнял возле населенного пункта и угрожает ли ему уголовная ответственность за воздушную аварию?