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Video: Вернулся из тюрьмы и сжег родственника живьем — расправа в Винницкой области

Это убийство имело все шансы пройти  как несчастный случай, если бы убийца не оставил после себя красноречивые следы. В Винницкой области во время пожара в частном сельском доме погиб человек. Неосторожность при курении в постели - такая первая версия спасателей, которая очень быстро отпала.[read_more_news] Ведь у кровати, на которой обнаружили труп, стояла канистра из-под горючего. Итак, кто-то поджег человека живьем, пока он спал? Но кто этот убийца? Скажу заранее, что его уже задержали. Как вычислили убийцу и за что он так жестоко расправился с селянином? Вы будете поражены, когда узнаете правду.

Вернулся из тюрьмы и сжег родственника живьем — расправа в Винницкой области
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Это убийство имело все шансы пройти  как несчастный случай, если бы убийца не оставил после себя красноречивые следы.

В Винницкой области во время пожара в частном сельском доме погиб человек.

Неосторожность при курении в постели — такая первая версия спасателей, которая очень быстро отпала. Также по теме: Бросил мать заживо гореть в огне, а сам убежал! Страшный пожар в Киеве

Ведь у кровати, на которой обнаружили труп, стояла канистра из-под горючего.

Итак, кто-то поджег человека живьем, пока он спал?

Но кто этот убийца?

Скажу заранее, что его уже задержали.

Как вычислили убийцу и за что он так жестоко расправился с селянином?

Вы будете поражены, когда узнаете правду.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Вернулся из тюрьмы и сжег родственника живьем — расправа в Винницкой области / 16.09.2021 19:40
16.09.2021 19:40

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