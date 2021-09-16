Вернулся из тюрьмы и сжег родственника живьем — расправа в Винницкой области

Это убийство имело все шансы пройти как несчастный случай, если бы убийца не оставил после себя красноречивые следы.

В Винницкой области во время пожара в частном сельском доме погиб человек.

Неосторожность при курении в постели — такая первая версия спасателей, которая очень быстро отпала. Также по теме: Бросил мать заживо гореть в огне, а сам убежал! Страшный пожар в Киеве

Ведь у кровати, на которой обнаружили труп, стояла канистра из-под горючего.

Итак, кто-то поджег человека живьем, пока он спал?

Но кто этот убийца?

Скажу заранее, что его уже задержали.

Как вычислили убийцу и за что он так жестоко расправился с селянином?

Вы будете поражены, когда узнаете правду.