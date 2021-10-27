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Video: Мощный взрыв в детском саду под Киевом — свидетели крестились

Смертоносные обломки стекла торчат прямо в стенах, а посреди двора – настоящая руина! В деревне под Киевом произошел мощный взрыв. [read_more_news] И где-нибудь, а в детском саду! Случайные свидетели буквально крестились и опасались за собственные жизни. Потому что грянуло так, что задрожала земля! Пострадали ли люди и что же рвануло? Чрезвычайные новости уже все узнали

Мощный взрыв в детском саду под Киевом — свидетели крестились
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Смертоносные обломки стекла торчат прямо в стенах, а посреди двора – настоящая руина!

В деревне под Киевом произошел мощный взрыв.  Также по теме: Дарья Гречищева и Алексей Кавлак погибли от взрыва в Днепре - все подробности

И где-нибудь, а в детском саду!

Случайные свидетели буквально крестились и опасались за собственные жизни.

Потому что грянуло так, что задрожала земля!

Пострадали ли люди и что же рвануло?

Чрезвычайные новости уже все узнали

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ICTV / Чрезвычайные новости / Мощный взрыв в детском саду под Киевом — свидетели крестились / 27.10.2021 20:06
27.10.2021 20:06

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