Мощный взрыв в детском саду под Киевом — свидетели крестились

Смертоносные обломки стекла торчат прямо в стенах, а посреди двора – настоящая руина!

В деревне под Киевом произошел мощный взрыв. Также по теме: Дарья Гречищева и Алексей Кавлак погибли от взрыва в Днепре - все подробности

И где-нибудь, а в детском саду!

Случайные свидетели буквально крестились и опасались за собственные жизни.

Потому что грянуло так, что задрожала земля!

Пострадали ли люди и что же рвануло?

Чрезвычайные новости уже все узнали