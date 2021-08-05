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Video: Мощный ливень размыл кладбище и образовал пропасть в окрестностях Днепра

Провалены могилы, разрушенные памятники и похоронные венки с кладбищенской почвой, которые вода принесла прямо под частные дворы. Это ужасные последствия летних ливней в окрестностях Днепра. Мощные потоки дождевой воды буквально размыли местное кладбище. Жители теперь жалуются на сильный трупный запах и боятся пить воду из колодцев.  [read_more_news] Во всем обвиняют фермеров, которые занимаются окружающими полями. Говорят - те распахали и окончательно уничтожили систему водоотведения, заложенную еще в прошлом веке. А пока исправлять ошибки, и привели к диким последствий, никто не спешит - местные с ужасом ждут следующий ливень. Потому что вода может смыть не только надгробия, но и вымыть из могил кости их умерших родственников.

Мощный ливень размыл кладбище и образовал пропасть в окрестностях Днепра
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Провалены могилы, разрушенные памятники и похоронные венки с кладбищенской почвой, которые вода принесла прямо под частные дворы.

Это ужасные последствия летних ливней в окрестностях Днепра.

Мощные потоки дождевой воды буквально размыли местное кладбище.

Жители теперь жалуются на сильный трупный запах и боятся пить воду из колодцев.   Также по теме: Наводнение в Бердянске - мужчина погиб от удара током, спасая мертвого незнакомца в воде

Во всем обвиняют фермеров, которые занимаются окружающими полями.

Говорят — те распахали и окончательно уничтожили систему водоотведения, заложенную еще в прошлом веке.

А пока исправлять ошибки, и привели к диким последствий, никто не спешит — местные с ужасом ждут следующий ливень.

Потому что вода может смыть не только надгробия, но и вымыть из могил кости их умерших родственников.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Мощный ливень размыл кладбище и образовал пропасть в окрестностях Днепра / 05.08.2021 20:22
05.08.2021 20:22

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