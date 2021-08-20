Video: Тройное ДТП в Одесской области — пострадали дети

В Одесской области тройная авария. На Овидиопольской трассе в районе Гребного канала зерновоз столкнулся с двумя тойотами. Обошлось без жертв, но это настоящее чудо. Ведь в одном легковушке была мать с двумя детьми. В другом - трое мужчин. Больше всего пострадал пятилетний мальчик. Его скорая забрала в больницу. Как он сейчас себя чувствует, и кто виноват в аварии?