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Video: Тройное ДТП в Одесской области — пострадали дети

В Одесской области тройная авария. На Овидиопольской трассе в районе Гребного канала зерновоз столкнулся с двумя тойотами. Обошлось без жертв, но это настоящее чудо. Ведь в одном легковушке была мать с двумя детьми. В другом - трое мужчин. Больше всего пострадал пятилетний мальчик. Его скорая забрала в больницу. Как он сейчас себя чувствует, и кто виноват в аварии?

Тройное ДТП в Одесской области — пострадали дети
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В Одесской области тройная авария.

На Овидиопольской трассе в районе Гребного канала зерновоз столкнулся с двумя тойотами.

Обошлось без жертв, но это настоящее чудо.

Ведь в одном легковушке была мать с двумя детьми.

В другом — трое мужчин.

Больше всего пострадал пятилетний мальчик.

Его скорая забрала в больницу.

Как он сейчас себя чувствует, и кто виноват в аварии?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Тройное ДТП в Одесской области — пострадали дети / 20.08.2021 19:55
20.08.2021 19:55

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