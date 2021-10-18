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Video: Страдала от ребенка-деспота и была задушена свитером — жуткая история на Львовщине

Бил руками и ногами, а затем задушил свитером. На Львовщине сын свел в могилу свою мать и пытался выставить свое преступление, как естественную смерть.[read_more_news] Это просто не укладывается в голове, оказывается женщина уже долгое время страдала от ребенка-деспота, но тщательно скрывала это от соседей. А что же теперь говорит сам убийца? Сожалеет по родным? Наша Евгения Поликарпова готова рассказать все детали этой жуткой истории

Страдала от ребенка-деспота и была задушена свитером — жуткая история на Львовщине
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Бил руками и ногами, а затем задушил свитером.

На Львовщине сын свел в могилу свою мать и пытался выставить свое преступление, как естественную смерть. Также по теме: 16-летняя красавица и гордость школы зарезала родную мать с особой жестокостью

Это просто не укладывается в голове, оказывается женщина уже долгое время страдала от ребенка-деспота, но тщательно скрывала это от соседей.

А что же теперь говорит сам убийца?

Сожалеет по родным?

Наша Евгения Поликарпова готова рассказать все детали этой жуткой истории

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ICTV / Чрезвычайные новости / Страдала от ребенка-деспота и была задушена свитером — жуткая история на Львовщине / 18.10.2021 20:07
18.10.2021 20:07

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