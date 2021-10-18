Страдала от ребенка-деспота и была задушена свитером — жуткая история на Львовщине

Предвестники из потустороннего мира помогли найти пропавшую в Чернигове женщину
Сын выносил маму из дома кусками — убийство в Киеве
Любимый и единственный сын отблагодарил за жизнь, сбросив мертвую маму в канализацию
Дом многодетной матери заляпанный ее же кровью от руки неблагодарного сына
Сын издевался над мамой под МУЗЫКУ — бил, душил, обливал водой и морил голодом
Сын помог собственной матери отойти в мир иной? Соседи знают всю правду
Сын свел в могилу собственную мать на Киевщине
Маму очень любил, а синяки на теле наставила корова! Сын убил мать на Ровенщине