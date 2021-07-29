Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Пострадали от большой воды — возвращайте деньги? На Прикарпатье чиновники погорели на распределении компенсаций

На Прикарпатье разоблачили чиновников, которые помогали раскладывать «паводковые» средства. Они погорели на распределении компенсаций. Чиновники неправильно устанавливали категории разрушения домов, согласно которым начислялись деньги. Компенсации выделяли и своим родственникам, что от большой воды фактически не пострадали.[read_more_news] Под следствием сейчас экс-секретарь одного из сельских советов и несколько депутатов. Придется ли людям возвращать полученные деньги? - знает Светлана Маланюк.

Пострадали от большой воды — возвращайте деньги? На Прикарпатье чиновники погорели на распределении компенсаций
0 Комментировать

На Прикарпатье разоблачили чиновников, которые помогали раскладывать «паводковые» средства.

Они погорели на распределении компенсаций.

Чиновники неправильно устанавливали категории разрушения домов, согласно которым начислялись деньги.

Компенсации выделяли и своим родственникам, что от большой воды фактически не пострадали. Также по теме: Наводнение в Бердянске - мужчина погиб от удара током, спасая мертвого незнакомца в воде

Под следствием сейчас экс-секретарь одного из сельских советов и несколько депутатов.

Придется ли людям возвращать полученные деньги? — знает Светлана Маланюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Пострадали от большой воды — возвращайте деньги? На Прикарпатье чиновники погорели на распределении компенсаций / 29.07.2021 20:15
29.07.2021 20:15

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить