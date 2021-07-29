Пострадали от большой воды — возвращайте деньги? На Прикарпатье чиновники погорели на распределении компенсаций

На Прикарпатье разоблачили чиновников, которые помогали раскладывать «паводковые» средства.

Они погорели на распределении компенсаций.

Чиновники неправильно устанавливали категории разрушения домов, согласно которым начислялись деньги.

Компенсации выделяли и своим родственникам, что от большой воды фактически не пострадали. Также по теме: Наводнение в Бердянске - мужчина погиб от удара током, спасая мертвого незнакомца в воде

Под следствием сейчас экс-секретарь одного из сельских советов и несколько депутатов.

Придется ли людям возвращать полученные деньги? — знает Светлана Маланюк.