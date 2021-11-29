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Video: Последователи известной ОПГ Кочеткова из 90-х мучили людей в Украине

Они терроризировали людей до самой смерти. Львовские полицейские задержали кровавую банду, истязавшую невинных жертв. Нелюди начинали свою карьеру еще в 90-х в одиозной группе Кочеткова. Теперь же орудовали по всей Украине. [read_more_news] Больше всего от грабителей досталось именно Львовщине, здесь они совершили сразу два резонансных нападения на семьи лесника и бизнесмена. В обеих семьях погибли люди. Наша Евгения Поликарпова пообщалась с теми, кто почувствовал всю жестокость палачей на себе, но сумел выжить. Уже через несколько секунд вы услышите без преувеличения потрясающие откровения.

Последователи известной ОПГ Кочеткова из 90-х мучили людей в Украине
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Они терроризировали людей до самой смерти.

Львовские полицейские задержали кровавую банду, истязавшую невинных жертв.

Нелюди начинали свою карьеру еще в 90-х в одиозной группе Кочеткова.

Теперь же орудовали по всей Украине. Также по теме: Банда медвежатников развлекалась в Винницкой области - сколько бандиты выпотрошили сейфов?

Больше всего от грабителей досталось именно Львовщине, здесь они совершили сразу два резонансных нападения на семьи лесника и бизнесмена.

В обеих семьях погибли люди.

Наша Евгения Поликарпова пообщалась с теми, кто почувствовал всю жестокость палачей на себе, но сумел выжить.

Уже через несколько секунд вы услышите без преувеличения потрясающие откровения.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Последователи известной ОПГ Кочеткова из 90-х мучили людей в Украине / 29.11.2021 19:55
29.11.2021 19:55

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