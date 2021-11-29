Video: Последователи известной ОПГ Кочеткова из 90-х мучили людей в Украине

Они терроризировали людей до самой смерти. Львовские полицейские задержали кровавую банду, истязавшую невинных жертв. Нелюди начинали свою карьеру еще в 90-х в одиозной группе Кочеткова. Теперь же орудовали по всей Украине. [read_more_news] Больше всего от грабителей досталось именно Львовщине, здесь они совершили сразу два резонансных нападения на семьи лесника и бизнесмена. В обеих семьях погибли люди. Наша Евгения Поликарпова пообщалась с теми, кто почувствовал всю жестокость палачей на себе, но сумел выжить. Уже через несколько секунд вы услышите без преувеличения потрясающие откровения.