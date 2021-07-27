Посреди ночи отказала любимому — живой на кухню для приготовления романтического ужина уже не вышла

Трагедию в селе на Киевщине, местные будут обсуждать еще долго.

Драма, достойная шекспировской пьесы.

Только послушайте, она любила его больше жизни, а он задушил ее голыми руками. Также по теме: В Киеве мужчина искал убежища, а получил нож в грудь и могилу в цементе

Ревность? Измена?

Никогда не догадаетесь, какая реальная причина хладнокровной расправы, просто в голове не укладывается.

В селе говорят, ингредиенты этого смертельного блюда кипели в семейном котле уже давно — целых 16 лет.

То, что шибка в рецепте семейного счастья стала роковой, вас непременно поразит.