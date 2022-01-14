Месть соседу в стиле итальянских мафиози из-за шумных вечеринок поразила киевлян

Соседские разборки в стиле итальянских мафиози.

В Киеве мужчина позвал друзей, чтобы те разобрались с его соседом.

Между мужчинами, живущими рядом, регулярно вспыхивали ссоры и драки.

И вот после очередной, один из них не выдержал и привел чужестранцев, чтобы показать противнику – где раки зимуют. Также по теме: Последний ужин соседа с рецидивистом завершился убийством

Получилось эффектно, больно и так, что заслуживает восемь лет тюрьмы.

Что же не поделили соседи?

Нашел героев и все у них расспросил наш Игорь Шумик.