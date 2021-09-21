Месть супругам — в Полтаве сгорело шесть автомобилей на частной стоянке

Спокойно спите, пока ваш автомобиль стоит под охраной на парковке? А зря.

Потому что утром вместо недешевых легковушек можно увидеть разве что обугленный каркас.

Шокирующая драма в Полтаве.

Среди ночи на стоянке загорелись не одна, а сразу шесть машин. Также по теме: Спасла ребенка, но сгорела с матерью на руках - пожар на Киевщине

Две из них принадлежат супругам.

Другие владельцы уверены: поджигатель хотел уничтожить именно их легковушки.

Но почему?

Кому пара перешла дорогу?

Вы не поверите, но быть простым фермером чрезвычайно опасно.