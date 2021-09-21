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Video: Месть супругам — в Полтаве сгорело шесть автомобилей на частной стоянке

Спокойно спите, пока ваш автомобиль стоит под охраной на парковке? А зря. Потому что утром вместо недешевых легковушек можно увидеть разве что обугленный каркас. Шокирующая драма в Полтаве. Среди ночи на стоянке загорелись не одна, а сразу шесть машин. [read_more_news] Две из них принадлежат супругам. Другие владельцы уверены: поджигатель хотел уничтожить именно их легковушки. Но почему? Кому пара перешла дорогу? Вы не поверите, но быть простым фермером чрезвычайно опасно.

Месть супругам — в Полтаве сгорело шесть автомобилей на частной стоянке
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Спокойно спите, пока ваш автомобиль стоит под охраной на парковке? А зря.

Потому что утром вместо недешевых легковушек можно увидеть разве что обугленный каркас.

Шокирующая драма в Полтаве.

Среди ночи на стоянке загорелись не одна, а сразу шесть машин. Также по теме: Спасла ребенка, но сгорела с матерью на руках - пожар на Киевщине

Две из них принадлежат супругам.

Другие владельцы уверены: поджигатель хотел уничтожить именно их легковушки.

Но почему?

Кому пара перешла дорогу?

Вы не поверите, но быть простым фермером чрезвычайно опасно.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Месть супругам — в Полтаве сгорело шесть автомобилей на частной стоянке / 21.09.2021 19:59
21.09.2021 19:59

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