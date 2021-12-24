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Video: Месть одиозному украинцу! Посреди ночи в имение на Софиевской Борщаговке бросили гранату

Вызывающее покушение под Киевом. В пригороде столицы прогремел взрыв. Посреди ночи во двор имения в Софиевской Борщаговке бросили гранату. Но она не достигла цели и разорвалась под забором.[read_more_news] Ударной волной повредило фасад дома. Но самое интересное – кому принадлежит тот дом! Оказывается, человек этот – очень одиозный. Настолько, что плакать с призывом вернуть то, что ей не принадлежит, висят не только в Киевской области, но и в самой столице! Кто же этот "благодетель"? Кому так допек? И сдал ли исполнитель заказчиков? Развязка ошеломляет больше, чем само событие. Игорь Шумик – с шокирующими подробностями.

Месть одиозному украинцу! Посреди ночи в имение на Софиевской Борщаговке бросили гранату
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Вызывающее покушение под Киевом.

В пригороде столицы прогремел взрыв.

Посреди ночи во двор имения в Софиевской Борщаговке бросили гранату.

Но она не достигла цели и разорвалась под забором. Также по теме: С гранатой в больницу - пациент навел суету в медучреждении Борисполя

Ударной волной повредило фасад дома.

Но самое интересное – кому принадлежит тот дом!

Оказывается, человек этот – очень одиозный.

Настолько, что плакать с призывом вернуть то, что ей не принадлежит, висят не только в Киевской области, но и в самой столице!

Кто же этот «благодетель»? Кому так допек?

И сдал ли исполнитель заказчиков?

Развязка ошеломляет больше, чем само событие.

Игорь Шумик – с шокирующими подробностями.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Месть одиозному украинцу! Посреди ночи в имение на Софиевской Борщаговке бросили гранату / 24.12.2021 19:52
24.12.2021 19:52

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