Месть одиозному украинцу! Посреди ночи в имение на Софиевской Борщаговке бросили гранату

Вызывающее покушение под Киевом.

В пригороде столицы прогремел взрыв.

Посреди ночи во двор имения в Софиевской Борщаговке бросили гранату.

Но она не достигла цели и разорвалась под забором. Также по теме: С гранатой в больницу - пациент навел суету в медучреждении Борисполя

Ударной волной повредило фасад дома.

Но самое интересное – кому принадлежит тот дом!

Оказывается, человек этот – очень одиозный.

Настолько, что плакать с призывом вернуть то, что ей не принадлежит, висят не только в Киевской области, но и в самой столице!

Кто же этот «благодетель»? Кому так допек?

И сдал ли исполнитель заказчиков?

Развязка ошеломляет больше, чем само событие.

Игорь Шумик – с шокирующими подробностями.