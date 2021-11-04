Умерли влюбленные в один день – она в скорой дороге в больницу, а его сбила машина. Драма в Одесской области

И скончались они в один день. Но не как в сказке в глубочайшей старости.

Она в скорой дороге в больницу, а его сбила машина.

С разницей где-то в 40 минут.

Настоящая драма развернулась в селе Первомайском в Одесской области. Также по теме: Подружжя померло в один день. Що трапилось на Полтавщині?

На одной из улиц старенькая легковушка снес мужчину и протянул целый километр.

От полученных травм тот скончался на месте.

Водитель, как ни странно, был трезв и заявил, что просто не увидел пешехода.

Как это? Может человек не шел, а лежал?

Что видели свидетели жуткой трагедии – все подробности далее в сюжете.