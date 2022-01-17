seach
ICTV - Разом краще

Video: Умер на глазах у жены за рулем во время движения — последствия урагана в Киеве

К столичному водителю безжалостной оказалась сама природа. В Киеве во время бешеного урагана дерево упало на машину прямо во время движения. Хрупкий тополь не оставил мужчине, который был за рулем, никакого шанса на жизнь. Представьте, свидетелем ужаса была жена бедняги. [read_more_news] Она сидела рядом и только чудом выжила. Ее из железного месива пришлось вызволять. Убийственный ветер натворил неслыханное бедствие по всей стране. Крушил деревья, ломал заборы и рекламные щиты, вырывал кровли, калечил людей. Последствия, которые мы сейчас покажем, крайне жутки.

Умер на глазах у жены за рулем во время движения — последствия урагана в Киеве
0 Комментировать

К столичному водителю безжалостной оказалась сама природа.

В Киеве во время бешеного урагана дерево упало на машину прямо во время движения.

Хрупкий тополь не оставил мужчине, который был за рулем, никакого шанса на жизнь.

Представьте, свидетелем ужаса была жена бедняги. Также по теме: В Днепре на мужчину упало огромное дерево перед глазами маленьких внуков

Она сидела рядом и только чудом выжила.

Ее из железного месива пришлось вызволять.

Убийственный ветер натворил неслыханное бедствие по всей стране.

Крушил деревья, ломал заборы и рекламные щиты, вырывал кровли, калечил людей.

Последствия, которые мы сейчас покажем, крайне жутки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Умер на глазах у жены за рулем во время движения — последствия урагана в Киеве / 17.01.2022 19:24
17.01.2022 19:24

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь