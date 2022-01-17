Умер на глазах у жены за рулем во время движения — последствия урагана в Киеве

К столичному водителю безжалостной оказалась сама природа.

В Киеве во время бешеного урагана дерево упало на машину прямо во время движения.

Хрупкий тополь не оставил мужчине, который был за рулем, никакого шанса на жизнь.

Представьте, свидетелем ужаса была жена бедняги. Также по теме: В Днепре на мужчину упало огромное дерево перед глазами маленьких внуков

Она сидела рядом и только чудом выжила.

Ее из железного месива пришлось вызволять.

Убийственный ветер натворил неслыханное бедствие по всей стране.

Крушил деревья, ломал заборы и рекламные щиты, вырывал кровли, калечил людей.

Последствия, которые мы сейчас покажем, крайне жутки.