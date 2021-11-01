Полтавчане замерзают — тысячи жителей до сих пор без тепла в своих домах

Более пяти тысяч жителей Полтавы до сих пор не имеют тепла в своих домах.

Температура в квартирах едва достигает десяти градусов.

И это во время пандемии!

Ранее 109-й микрорайон отапливали котельной, принадлежавшей турбомеханическому заводу.

Но когда у предприятия начались проблемы, люди месяцами жили без горячей воды.

А теперь вдобавок имеют еще и холодные батареи. Также по теме: Виноват сосед - взрыв газа во Львове

В горсовете уверяли — в этот отопительный сезон тепло в многоэтажки напрямую будет поставлять областное коммунальное предприятие.

Но эта идея потерпела крах.

Тем временем котельную завода начали разбирать и срезать трубы.

Возмущенные люди пришли под стены горсовета узнать: смогут ли зимой согреться в собственных домах?