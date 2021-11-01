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Video: Полтавчане замерзают — тысячи жителей до сих пор без тепла в своих домах

Более пяти тысяч жителей Полтавы до сих пор не имеют тепла в своих домах. Температура в квартирах едва достигает десяти градусов. И это во время пандемии! Ранее 109-й микрорайон отапливали котельной, принадлежавшей турбомеханическому заводу. Но когда у предприятия начались проблемы, люди месяцами жили без горячей воды. А теперь вдобавок имеют еще и холодные батареи.[read_more_news] В горсовете уверяли - в этот отопительный сезон тепло в многоэтажки напрямую будет поставлять областное коммунальное предприятие. Но эта идея потерпела крах. Тем временем котельную завода начали разбирать и срезать трубы. Возмущенные люди пришли под стены горсовета узнать: смогут ли зимой согреться в собственных домах?

Полтавчане замерзают — тысячи жителей до сих пор без тепла в своих домах
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Более пяти тысяч жителей Полтавы до сих пор не имеют тепла в своих домах.

Температура в квартирах едва достигает десяти градусов.

И это во время пандемии!

Ранее 109-й микрорайон отапливали котельной, принадлежавшей турбомеханическому заводу.

Но когда у предприятия начались проблемы, люди месяцами жили без горячей воды.

А теперь вдобавок имеют еще и холодные батареи. Также по теме: Виноват сосед - взрыв газа во Львове

В горсовете уверяли — в этот отопительный сезон тепло в многоэтажки напрямую будет поставлять областное коммунальное предприятие.

Но эта идея потерпела крах.

Тем временем котельную завода начали разбирать и срезать трубы.

Возмущенные люди пришли под стены горсовета узнать: смогут ли зимой согреться в собственных домах?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Полтавчане замерзают — тысячи жителей до сих пор без тепла в своих домах / 01.11.2021 20:17
01.11.2021 20:17

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