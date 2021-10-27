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Video: Полицейский устроил смертельное ДТП в Кривом Роге

Так спешил на работу, что убил человека. Ужасная авария на Днепропетровщине. На объездной дороге в Кривом Роге водитель Шевроле нарушил правила дорожного движения и разбил 5 автомобилей, среди которых две пассажирские маршрутки.  [read_more_news] Обломки стекла, кузова машин и личные вещи водителей разбрасывало на десятки метров вокруг. Один из воителей от ужасных травм, скончался. Кто же спровоцировал столь массовую аварию? В это трудно поверить, но за рулем автоубийцы сидел… полицейский, слишком спешивший в отделение. Наш Олег Ермолинский был на месте жуткой трагедии.

Полицейский устроил смертельное ДТП в Кривом Роге
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Так спешил на работу, что убил человека.

Ужасная авария на Днепропетровщине.

На объездной дороге в Кривом Роге водитель Шевроле нарушил правила дорожного движения и разбил 5 автомобилей, среди которых две пассажирские маршрутки.   Также по теме: Черный седан влетел под фуру на большой скорости - подробности ДТП в Черкасской области

Обломки стекла, кузова машин и личные вещи водителей разбрасывало на десятки метров вокруг.

Один из воителей от ужасных травм, скончался.

Кто же спровоцировал столь массовую аварию?

В это трудно поверить, но за рулем автоубийцы сидел… полицейский, слишком спешивший в отделение.

Наш Олег Ермолинский был на месте жуткой трагедии.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Полицейский устроил смертельное ДТП в Кривом Роге / 27.10.2021 20:20
27.10.2021 20:20

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