Полицейский устроил смертельное ДТП в Кривом Роге

Так спешил на работу, что убил человека.

Ужасная авария на Днепропетровщине.

На объездной дороге в Кривом Роге водитель Шевроле нарушил правила дорожного движения и разбил 5 автомобилей, среди которых две пассажирские маршрутки. Также по теме: Черный седан влетел под фуру на большой скорости - подробности ДТП в Черкасской области

Обломки стекла, кузова машин и личные вещи водителей разбрасывало на десятки метров вокруг.

Один из воителей от ужасных травм, скончался.

Кто же спровоцировал столь массовую аварию?

В это трудно поверить, но за рулем автоубийцы сидел… полицейский, слишком спешивший в отделение.

Наш Олег Ермолинский был на месте жуткой трагедии.