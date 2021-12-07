Пока муж был на работе, его дом вместе с женой сгорел дотла — трагедия на Львовщине

Одна в закрытом доме: во Львовской области в страшном пожаре погибла женщина с инвалидностью.

Спасать несчастную бросились всем селом, но нечего – из-за пламени подступиться к дому было уже невозможно.

Только впоследствии пожарные нашли обгоревшее тело владелицы рядом с печкой. Также по теме: Масштабный пожар в Днепре – впечатляющие признания и ошеломляющие кадры спасения

Что же послужило причиной этой ужасной трагедии?

В это трудно поверить, но муж погибшей подозревает, что жена сама подожгла квартиру вместе со всеми документами и деньгами.

Откровенное интервью погорельца буквально рвет душу в куски и заставляет задуматься.