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Video: Пока муж был на работе, его дом вместе с женой сгорел дотла — трагедия на Львовщине

Одна в закрытом доме: во Львовской области в страшном пожаре погибла женщина с инвалидностью. Спасать несчастную бросились всем селом, но нечего – из-за пламени подступиться к дому было уже невозможно. Только впоследствии пожарные нашли обгоревшее тело владелицы рядом с печкой.[read_more_news] Что же послужило причиной этой ужасной трагедии? В это трудно поверить, но муж погибшей подозревает, что жена сама подожгла квартиру вместе со всеми документами и деньгами. Откровенное интервью погорельца буквально рвет душу в куски и заставляет задуматься.

Пока муж был на работе, его дом вместе с женой сгорел дотла — трагедия на Львовщине
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Одна в закрытом доме: во Львовской области в страшном пожаре погибла женщина с инвалидностью.

Спасать несчастную бросились всем селом, но нечего – из-за пламени подступиться к дому было уже невозможно.

Только впоследствии пожарные нашли обгоревшее тело владелицы рядом с печкой. Также по теме: Масштабный пожар в Днепре – впечатляющие признания и ошеломляющие кадры спасения

Что же послужило причиной этой ужасной трагедии?

В это трудно поверить, но муж погибшей подозревает, что жена сама подожгла квартиру вместе со всеми документами и деньгами.

Откровенное интервью погорельца буквально рвет душу в куски и заставляет задуматься.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пока муж был на работе, его дом вместе с женой сгорел дотла — трагедия на Львовщине / 07.12.2021 19:36
07.12.2021 19:36

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