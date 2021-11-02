seach
ICTV - Разом краще

Video: Покремсала любимого, как капусту на глазах у лучшего друга — звериная резня в Киеве

Узел взаимоотношений, сплетавшийся полтора десятилетия, она разрубила за одну секунду. В Киеве 40-летняя женщина порезала на 12 лет старшего любимого. Первым ударом разрубила артерию, из несчастного кровь начала бить фонтаном, а она продолжает, не останавливаясь, бить его острым лезвием. Все происходило почти в гробовой тишине. Жертва не успела и пискнуть. Соседи не слышали ни звука.[read_more_news] А за расправой, на расстоянии вытянутой руки, только послушайте, наблюдал молчаливый свидетель. Но кровавая картина звериной резни запечатлелась в его памяти вечно. Просто мороз кожей.

Покремсала любимого, как капусту на глазах у лучшего друга — звериная резня в Киеве
0 Комментировать

Узел взаимоотношений, сплетавшийся полтора десятилетия, она разрубила за одну секунду.

В Киеве 40-летняя женщина порезала на 12 лет старшего любимого.

Первым ударом разрубила артерию, из несчастного кровь начала бить фонтаном, а она продолжает, не останавливаясь, бить его острым лезвием.

Все происходило почти в гробовой тишине.

Жертва не успела и пискнуть.

Соседи не слышали ни звука. Также по теме: Парализованная женщина неделю жила рядом с телом своего покойного любимого, медленно угасая

А за расправой, на расстоянии вытянутой руки, только послушайте, наблюдал молчаливый свидетель.

Но кровавая картина звериной резни запечатлелась в его памяти вечно.

Просто мороз кожей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Покремсала любимого, как капусту на глазах у лучшего друга — звериная резня в Киеве / 02.11.2021 19:49
02.11.2021 19:49

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь