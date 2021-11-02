Покремсала любимого, как капусту на глазах у лучшего друга — звериная резня в Киеве

Узел взаимоотношений, сплетавшийся полтора десятилетия, она разрубила за одну секунду.

В Киеве 40-летняя женщина порезала на 12 лет старшего любимого.

Первым ударом разрубила артерию, из несчастного кровь начала бить фонтаном, а она продолжает, не останавливаясь, бить его острым лезвием.

Все происходило почти в гробовой тишине.

Жертва не успела и пискнуть.

Соседи не слышали ни звука. Также по теме: Парализованная женщина неделю жила рядом с телом своего покойного любимого, медленно угасая

А за расправой, на расстоянии вытянутой руки, только послушайте, наблюдал молчаливый свидетель.

Но кровавая картина звериной резни запечатлелась в его памяти вечно.

Просто мороз кожей.