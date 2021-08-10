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Video: Показательный дрифт на Софиевской площади возмутил киевлян — стритрейсеры гоняли перед носом у копов

Скандал в столице. Утром на центральной Софийской площади устроили бешеный дрифт. Это такой вид спорта, когда машины виляют, делают резкие повороты и выполняют зигзаги. Громкий рев моторов изрядно напугал местных, а вот картина, что осталась после, наповал поразила киевлян. Вся плитка в пешеходной зоне в черных разводах от автомобильных шин.  [read_more_news] Кто это все будет отмывать, главный вопрос? Городские власти теперь хватаются за голову и говорят, разрешения на такое варварство никому не давали. Но почему же тогда организаторы так смело и публично гоняли. Куда смотрела полиция? А на гоночные машины смотрела полиция, вокруг собралась целая толпа правоохранителей, но те просто увлекательно наблюдали, потому эффектное шоу же бесплатное было, куда там думать о какой проверке документов.

Показательный дрифт на Софиевской площади возмутил киевлян — стритрейсеры гоняли перед носом у копов
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Скандал в столице.

Утром на центральной Софийской площади устроили бешеный дрифт.

Это такой вид спорта, когда машины виляют, делают резкие повороты и выполняют зигзаги.

Громкий рев моторов изрядно напугал местных, а вот картина, что осталась после, наповал поразила киевлян.

Вся плитка в пешеходной зоне в черных разводах от автомобильных шин.   Также по теме: Украинцы установили рекорд по дрифту

Кто это все будет отмывать, главный вопрос?

Городские власти теперь хватаются за голову и говорят, разрешения на такое варварство никому не давали.

Но почему же тогда организаторы так смело и публично гоняли.

Куда смотрела полиция?

А на гоночные машины смотрела полиция, вокруг собралась целая толпа правоохранителей, но те просто увлекательно наблюдали, потому эффектное шоу же бесплатное было, куда там думать о какой проверке документов.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Показательный дрифт на Софиевской площади возмутил киевлян — стритрейсеры гоняли перед носом у копов / 10.08.2021 20:18
10.08.2021 20:18

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