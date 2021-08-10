Video: Показательный дрифт на Софиевской площади возмутил киевлян — стритрейсеры гоняли перед носом у копов
Скандал в столице.
Утром на центральной Софийской площади устроили бешеный дрифт.
Это такой вид спорта, когда машины виляют, делают резкие повороты и выполняют зигзаги.
Громкий рев моторов изрядно напугал местных, а вот картина, что осталась после, наповал поразила киевлян.
Вся плитка в пешеходной зоне в черных разводах от автомобильных шин. [read_more_news]
Кто это все будет отмывать, главный вопрос?
Городские власти теперь хватаются за голову и говорят, разрешения на такое варварство никому не давали.
Но почему же тогда организаторы так смело и публично гоняли.
Куда смотрела полиция?
А на гоночные машины смотрела полиция, вокруг собралась целая толпа правоохранителей, но те просто увлекательно наблюдали, потому эффектное шоу же бесплатное было, куда там думать о какой проверке документов.
Показательный дрифт на Софиевской площади возмутил киевлян — стритрейсеры гоняли перед носом у копов
Городские власти теперь хватаются за голову и говорят, разрешения на такое варварство никому не давали.
Но почему же тогда организаторы так смело и публично гоняли.
Куда смотрела полиция?
А на гоночные машины смотрела полиция, вокруг собралась целая толпа правоохранителей, но те просто увлекательно наблюдали, потому эффектное шоу же бесплатное было, куда там думать о какой проверке документов.
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