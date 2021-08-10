Показательный дрифт на Софиевской площади возмутил киевлян — стритрейсеры гоняли перед носом у копов

Скандал в столице.

Утром на центральной Софийской площади устроили бешеный дрифт.

Это такой вид спорта, когда машины виляют, делают резкие повороты и выполняют зигзаги.

Громкий рев моторов изрядно напугал местных, а вот картина, что осталась после, наповал поразила киевлян.

Вся плитка в пешеходной зоне в черных разводах от автомобильных шин. Также по теме: Украинцы установили рекорд по дрифту

Кто это все будет отмывать, главный вопрос?

Городские власти теперь хватаются за голову и говорят, разрешения на такое варварство никому не давали.

Но почему же тогда организаторы так смело и публично гоняли.

Куда смотрела полиция?

А на гоночные машины смотрела полиция, вокруг собралась целая толпа правоохранителей, но те просто увлекательно наблюдали, потому эффектное шоу же бесплатное было, куда там думать о какой проверке документов.