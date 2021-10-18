Video: Показательно самоубийство устроил безумец в Одесской области

Вызвал копов, стрелял в воздух, поджег собственный дом, а в итоге подорвал себя гранатой. Показательно самоубийство устроил 62-летний мужчина в Одесской области. В полицию позвонил сам и признался, что дома есть оружие. Впоследствии копы обнаружили у него целый арсенал. Дом безумца с оружием в руках окружили десятки спец назначенцев в полной амуниции.[read_more_news] Неадеквата уговаривали не натворить беды. Людей из соседних домов эвакуировали подальше. Но в конце Владимир все равно подорвал гранату прямо в доме. Пострадал ли кто-нибудь еще от его действий? И главное - что заставило мужчину пойти на такой отчаянный и одновременно безумный шаг?