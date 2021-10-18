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Video: Показательно самоубийство устроил безумец в Одесской области

Вызвал копов, стрелял в воздух, поджег собственный дом, а в итоге подорвал себя гранатой. Показательно самоубийство устроил 62-летний мужчина в Одесской области. В полицию позвонил сам и признался, что дома есть оружие. Впоследствии копы обнаружили у него целый арсенал. Дом безумца с оружием в руках окружили десятки спец назначенцев в полной амуниции.[read_more_news] Неадеквата уговаривали не натворить беды. Людей из соседних домов эвакуировали подальше. Но в конце Владимир все равно подорвал гранату прямо в доме. Пострадал ли кто-нибудь еще от его действий? И главное - что заставило мужчину пойти на такой отчаянный и одновременно безумный шаг?

Показательно самоубийство устроил безумец в Одесской области
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Вызвал копов, стрелял в воздух, поджег собственный дом, а в итоге подорвал себя гранатой.

Показательно самоубийство устроил 62-летний мужчина в Одесской области.

В полицию позвонил сам и признался, что дома есть оружие.

Впоследствии копы обнаружили у него целый арсенал.

Дом безумца с оружием в руках окружили десятки спец назначенцев в полной амуниции. Также по теме: Жизнь туристов в Карпатах забрал боеприпас столетней давности - все о мощном взрыве

Неадеквата уговаривали не натворить беды.

Людей из соседних домов эвакуировали подальше.

Но в конце Владимир все равно подорвал гранату прямо в доме.

Пострадал ли кто-нибудь еще от его действий?

И главное — что заставило мужчину пойти на такой отчаянный и одновременно безумный шаг?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Показательно самоубийство устроил безумец в Одесской области / 18.10.2021 19:38
18.10.2021 19:38

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