Показательная казнь иностранца на пороге суда в Киеве – дикий бандитизм и страшная реальность

В Киеве – настоящий дикий бандитизм!

Задумайтесь на минутку!

Мужчину прямо на выходе из суда расстрелял наглый киллер!

Как в каком-то кино об итальянской мафии.

Но это – наша с вами страшная реальность!

Нападающий выпустил в беднягу не менее четырех пуль: попал в ногу и спину! Также по теме: Публичная казнь иностранца в Киеве - что не поделили бандиты

После этого – быстро и беспрепятственно скрылся на машине.

У очевидцев – шок!

Ведь стать случайной жертвой мог каждый – все происходило днем, когда в том районе полно людей!

Публичную казнь устроили для мужчины, который приходил на заседание по делу о групповом разбойном нападении!

Кто он такой и что с ним?

Удалось ли полиции поймать киллера?

От такого боевика даже кружится голова!