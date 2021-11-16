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Video: Показательная казнь иностранца на пороге суда в Киеве – дикий бандитизм и страшная реальность

В Киеве – настоящий дикий бандитизм! Задумайтесь на минутку! Мужчину прямо на выходе из суда расстрелял наглый киллер! Как в каком-то кино об итальянской мафии. Но это – наша с вами страшная реальность! Нападающий выпустил в беднягу не менее четырех пуль: попал в ногу и спину![read_more_news] После этого – быстро и беспрепятственно скрылся на машине. У очевидцев – шок! Ведь стать случайной жертвой мог каждый – все происходило днем, когда в том районе полно людей! Публичную казнь устроили для мужчины, который приходил на заседание по делу о групповом разбойном нападении! Кто он такой и что с ним? Удалось ли полиции поймать киллера? От такого боевика даже кружится голова!

Показательная казнь иностранца на пороге суда в Киеве – дикий бандитизм и страшная реальность
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В Киеве – настоящий дикий бандитизм!

Задумайтесь на минутку!

Мужчину прямо на выходе из суда расстрелял наглый киллер!

Как в каком-то кино об итальянской мафии.

Но это – наша с вами страшная реальность!

Нападающий выпустил в беднягу не менее четырех пуль: попал в ногу и спину! Также по теме: Публичная казнь иностранца в Киеве - что не поделили бандиты

После этого – быстро и беспрепятственно скрылся на машине.

У очевидцев – шок!

Ведь стать случайной жертвой мог каждый – все происходило днем, когда в том районе полно людей!

Публичную казнь устроили для мужчины, который приходил на заседание по делу о групповом разбойном нападении!

Кто он такой и что с ним?

Удалось ли полиции поймать киллера?

От такого боевика даже кружится голова!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Показательная казнь иностранца на пороге суда в Киеве – дикий бандитизм и страшная реальность / 16.11.2021 19:04
16.11.2021 19:04

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