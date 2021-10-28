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Video: Угрожал оружием всем вокруг ради спасения беспомощной жены? Боевик в Василькове

С пистолетом на врачей. В Киевской области мужчина ворвался в приемное отделение и наставил оружие на совсем молодую медсестру. Девушка чуть не потеряла сознание, но вовремя сумела спрятаться от этого взбалмошного. Но откуда такая злость? Он потребовал, чтобы медики немедленно осмотрели его женщину.[read_more_news] Ибо та упала и забила руку! В медицинском заведении разыгрался настоящий опасный боевик. Неадекват был задержан. Но теперь смотрите, как его защищают жена и соседка, они как тигрицы. И скажу я вам, если сам взбалмошный в тот вечер был в таком же состоянии в больнице, то кто его знает чего еще мог бы натворить, если бы та несчастная медсестра вовремя не среагировала бы.

Угрожал оружием всем вокруг ради спасения беспомощной жены? Боевик в Василькове
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С пистолетом на врачей.

В Киевской области мужчина ворвался в приемное отделение и наставил оружие на совсем молодую медсестру.

Девушка чуть не потеряла сознание, но вовремя сумела спрятаться от этого взбалмошного.

Но откуда такая злость?

Он потребовал, чтобы медики немедленно осмотрели его женщину. Также по теме: Агрессивный парень с богатой фантазией напал на медика в Ровно

Ибо та упала и забила руку!

В медицинском заведении разыгрался настоящий опасный боевик.

Неадекват был задержан.

Но теперь смотрите, как его защищают жена и соседка, они как тигрицы.

И скажу я вам, если сам взбалмошный в тот вечер был в таком же состоянии в больнице, то кто его знает чего еще мог бы натворить, если бы та несчастная медсестра вовремя не среагировала бы.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Угрожал оружием всем вокруг ради спасения беспомощной жены? Боевик в Василькове / 28.10.2021 20:45
28.10.2021 20:45

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