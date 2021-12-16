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Video: Погром на кладбище — на Запорожье вандал разбил два десятка могил

Он пришел ночью и устроил настоящий погром на кладбище. Разбитые памятники, раскуроченные могилы – на Запорожье от рук одного единственного мужчины пострадало около двух десятков надгробий. Его удалось поймать - и представьте, он вредит на кладбище уже не впервые. Но зачем он туда приходит – наши журналисты прошлись по его следам.

Погром на кладбище — на Запорожье вандал разбил два десятка могил
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Он пришел ночью и устроил настоящий погром на кладбище.

Разбитые памятники, раскуроченные могилы – на Запорожье от рук одного единственного мужчины пострадало около двух десятков надгробий.

Его удалось поймать — и представьте, он вредит на кладбище уже не впервые.

Но зачем он туда приходит – наши журналисты прошлись по его следам.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Погром на кладбище — на Запорожье вандал разбил два десятка могил / 16.12.2021 19:41
16.12.2021 19:41

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