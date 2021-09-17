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Video: Плохая кровь? Сын отомстил отцу за годы страданий неслыханным убийством

Неслыханное убийство в столице. Сын хладнокровно забил родного отца. Несчастный был весь синий от побоев, у него были сломаны ребра, а лицо такое опухшие от ударов кулаками, что даже хорошие знакомые погибшего не сразу его узнали. [read_more_news] Родной палач, говорят соседи, сначала калечил животных - такая жестокость просто неприсущая нормальному человеку. Годами тиран бил старого так, что забирали в больницу. Но почему люди на стороне жестокого соседа и чем перед сыном так провинился папа, что тот требовал мести?

Плохая кровь? Сын отомстил отцу за годы страданий неслыханным убийством
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Неслыханное убийство в столице.

Сын хладнокровно забил родного отца.

Несчастный был весь синий от побоев, у него были сломаны ребра, а лицо такое опухшие от ударов кулаками, что даже хорошие знакомые погибшего не сразу его узнали. Также по теме: Не стали тещей и тестем - кровавая месть родителям экс-возлюбленной в Запорожье

Родной палач, говорят соседи, сначала калечил животных — такая жестокость просто неприсущая нормальному человеку.

Годами тиран бил старого так, что забирали в больницу.

Но почему люди на стороне жестокого соседа и чем перед сыном так провинился папа, что тот требовал мести?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Плохая кровь? Сын отомстил отцу за годы страданий неслыханным убийством / 17.09.2021 19:47
17.09.2021 19:47

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