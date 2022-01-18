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Video: Супруги уснули перед телевизором и больше не проснулись — трагедия во Львовской области

Жили долго и счастливо и погибли в один день. На Львовщине супруги пенсионеры уснули перед телевизором и больше не проснулись. Лишь на следующее утро уже мертвые тела нашла соседка.[read_more_news] И не успели селяне оправиться, как их шокировало новое бедствие. На следующий день, уже в другом доме, при подобных обстоятельствах обнаружили безжизненным еще одного мужчину. Местные – в отчаянии и не знают, как дальше жить. Наша Евгения Поликарпова вернулась из жуткой деревни и узнала, что же так массово убивает людей.

Супруги уснули перед телевизором и больше не проснулись — трагедия во Львовской области
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Жили долго и счастливо и погибли в один день.

На Львовщине супруги пенсионеры уснули перед телевизором и больше не проснулись.

Лишь на следующее утро уже мертвые тела нашла соседка. Также по теме: Молодая пара угорела в собственной квартире. Трагическая история из Винницы

И не успели селяне оправиться, как их шокировало новое бедствие.

На следующий день, уже в другом доме, при подобных обстоятельствах обнаружили безжизненным еще одного мужчину.

Местные – в отчаянии и не знают, как дальше жить.

Наша Евгения Поликарпова вернулась из жуткой деревни и узнала, что же так массово убивает людей.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Супруги уснули перед телевизором и больше не проснулись — трагедия во Львовской области / 18.01.2022 20:04
18.01.2022 20:04

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