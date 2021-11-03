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Video: Супруги с дочерью и котом словно сквозь землю провалились — что случилось с семьей в Броварах

В Броварах на Киевщине целая семья словно сквозь землю провалилась. 55-летний хозяин, жена, их дочь и даже кот. Никто не отвечал на звонки, а за закрытыми дверями – полная тишина. Где они делись? Когда спасатели таки проникли в дом - застыли от ужаса. Все были просто мертвы. [read_more_news] Мужчина лежал в коридоре, женщина на диване, а тело дочери – в ванной. Не пощадил призрачный душегуб даже домашнего питомца. Что же на самом деле случилось с несчастными? Кто или что их погубило? И почему на телах никаких следов насилия? Непоправимая беда, которая может случиться с каждым.

Супруги с дочерью и котом словно сквозь землю провалились — что случилось с семьей в Броварах
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В Броварах на Киевщине целая семья словно сквозь землю провалилась.

55-летний хозяин, жена, их дочь и даже кот.

Никто не отвечал на звонки, а за закрытыми дверями – полная тишина.

Где они делись? Когда спасатели таки проникли в дом — застыли от ужаса.

Все были просто мертвы. Также по теме: В квартире школьного учителя насмерть угорели молодые ребята - трагедия на Львовщине

Мужчина лежал в коридоре, женщина на диване, а тело дочери – в ванной.

Не пощадил призрачный душегуб даже домашнего питомца.

Что же на самом деле случилось с несчастными?

Кто или что их погубило?

И почему на телах никаких следов насилия?

Непоправимая беда, которая может случиться с каждым.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Супруги с дочерью и котом словно сквозь землю провалились — что случилось с семьей в Броварах / 03.11.2021 19:50
03.11.2021 19:50

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