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Video: Подробности загадочной смерти 29-летнего чиновника патрульной полиции Измаила

Новость о смерти этого человека одних шокировала. А в других вообще земля убежала из-под ног. Сначала интернет пестрел заголовками об исчезновении заместителя руководителя патрульной полиции Измаила вместе с огромной суммой денег. Впоследствии появилась информация, что он покончил с собой. Ивана Митькина нашли повешенным в многолюдном парке. И это среди бела дня. [read_more_news] Официальная версия следствия - самоубийство. Но ни родные, ни знакомые мужчины в это не верят. Они уверены: на тот свет молодого человека отправили. Сразу после смерти Ивана появились люди, которые заявили, что мужчина задолжал им. Сумма для патрульного - просто космическая, почти 300 000 долларов! Что на это говорят родные погибшего? И почему они не могли до похорон увидеть его тело? Очень загадочная история.

Подробности загадочной смерти 29-летнего чиновника патрульной полиции Измаила
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Новость о смерти этого человека одних шокировала.

А в других вообще земля убежала из-под ног.

Сначала интернет пестрел заголовками об исчезновении заместителя руководителя патрульной полиции Измаила вместе с огромной суммой денег.

Впоследствии появилась информация, что он покончил с собой.

Ивана Митькина нашли повешенным в многолюдном парке.

И это среди бела дня. Также по теме: Выпрыгнул из окна, потому что устал от жизни - самоубийство в Кривом Роге

Официальная версия следствия — самоубийство.

Но ни родные, ни знакомые мужчины в это не верят.

Они уверены: на тот свет молодого человека отправили.

Сразу после смерти Ивана появились люди, которые заявили, что мужчина задолжал им.

Сумма для патрульного — просто космическая, почти 300 000 долларов!

Что на это говорят родные погибшего?

И почему они не могли до похорон увидеть его тело?

Очень загадочная история.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Подробности загадочной смерти 29-летнего чиновника патрульной полиции Измаила / 10.08.2021 20:04
10.08.2021 20:04

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