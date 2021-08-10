Подробности загадочной смерти 29-летнего чиновника патрульной полиции Измаила

Новость о смерти этого человека одних шокировала.

А в других вообще земля убежала из-под ног.

Сначала интернет пестрел заголовками об исчезновении заместителя руководителя патрульной полиции Измаила вместе с огромной суммой денег.

Впоследствии появилась информация, что он покончил с собой.

Ивана Митькина нашли повешенным в многолюдном парке.

И это среди бела дня. Также по теме: Выпрыгнул из окна, потому что устал от жизни - самоубийство в Кривом Роге

Официальная версия следствия — самоубийство.

Но ни родные, ни знакомые мужчины в это не верят.

Они уверены: на тот свет молодого человека отправили.

Сразу после смерти Ивана появились люди, которые заявили, что мужчина задолжал им.

Сумма для патрульного — просто космическая, почти 300 000 долларов!

Что на это говорят родные погибшего?

И почему они не могли до похорон увидеть его тело?

Очень загадочная история.