По колено в белой сказке — зима наконец-то докатилась и до Юга Украины

По колено в белой сказке.

Вьюга, гололедица, пробки и сногсшибательные аварии – зима наконец-то докатилась и до Юга Украины.

В Николаеве снегопад традиционно стал настоящей стихийной бедой – ни проехать, ни пройти! Также по теме: Первый снег принес очень неприятный сюрприз для водителей – транспортный коллапс на Запорожье

Водители жалуются, что дороги не чищены, пешеходы уже сбились со счета, сколько раз шлепнулись на катке, в который превратились тротуары.

А что там коммунальщики?

Ну, у них все. Под контролем. Хоть кому хорошо. Слава Богу.