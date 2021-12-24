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Video: По колено в белой сказке — зима наконец-то докатилась и до Юга Украины

По колено в белой сказке. Вьюга, гололедица, пробки и сногсшибательные аварии – зима наконец-то докатилась и до Юга Украины. В Николаеве снегопад традиционно стал настоящей стихийной бедой – ни проехать, ни пройти! [read_more_news] Водители жалуются, что дороги не чищены, пешеходы уже сбились со счета, сколько раз шлепнулись на катке, в который превратились тротуары. А что там коммунальщики? Ну, у них все. Под контролем. Хоть кому хорошо. Слава Богу.

По колено в белой сказке — зима наконец-то докатилась и до Юга Украины
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По колено в белой сказке.

Вьюга, гололедица, пробки и сногсшибательные аварии – зима наконец-то докатилась и до Юга Украины.

В Николаеве снегопад традиционно стал настоящей стихийной бедой – ни проехать, ни пройти! Также по теме: Первый снег принес очень неприятный сюрприз для водителей – транспортный коллапс на Запорожье

Водители жалуются, что дороги не чищены, пешеходы уже сбились со счета, сколько раз шлепнулись на катке, в который превратились тротуары.

А что там коммунальщики?

Ну, у них все. Под контролем. Хоть кому хорошо. Слава Богу.

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ICTV / Чрезвычайные новости / По колено в белой сказке — зима наконец-то докатилась и до Юга Украины / 24.12.2021 20:21
24.12.2021 20:21

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