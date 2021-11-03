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Video: Племянник приревновал к дяде свою молодую жену — кровавое месиво в Днепре

Открыта дверь, вырванный замок, дом перевернут вверх ногами, а внутри замучен до смерти 47-летний хозяин - в луже собственной крови и с проломленным черепом. Дикая ночная расправа в Днепре. Из дома исчезли все ценности, а тело его тихого и одинокого владельца безжалостные убийцы превратили буквально в кровавое месиво. Мужчине нанесли более полусотни смертельных ударов.[read_more_news] Зверством садистов в шоке не только родственники, но и все соседи. Ведь погибший Евгений за свою жизнь и мухи не обидел. А когда копы буквально горячим следом задержали двух его убийц, мотив – всех ошеломил. Не ради наживы, оказалось, что хозяина так безжалостно растерзали из-за женщины! Кто и за что именно – наши журналисты с шокирующими подробностями.

Племянник приревновал к дяде свою молодую жену — кровавое месиво в Днепре
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Открыта дверь, вырванный замок, дом перевернут вверх ногами, а внутри замучен до смерти 47-летний хозяин — в луже собственной крови и с проломленным черепом.

Дикая ночная расправа в Днепре.

Из дома исчезли все ценности, а тело его тихого и одинокого владельца безжалостные убийцы превратили буквально в кровавое месиво.

Мужчине нанесли более полусотни смертельных ударов. Также по теме: Поджег племянника в постели - что заставило родного дядю устроить адскую расправу

Зверством садистов в шоке не только родственники, но и все соседи.

Ведь погибший Евгений за свою жизнь и мухи не обидел.

А когда копы буквально горячим следом задержали двух его убийц, мотив – всех ошеломил.

Не ради наживы, оказалось, что хозяина так безжалостно растерзали из-за женщины!

Кто и за что именно – наши журналисты с шокирующими подробностями.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Племянник приревновал к дяде свою молодую жену — кровавое месиво в Днепре / 03.11.2021 19:46
03.11.2021 19:46

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