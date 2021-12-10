Пластиковые пакетики становятся платными – как быть украинцам

Эра пакета с пакетами завершена!

Так одним росчерком пера постановил Президент.

Закон, подписанный еще летом, теперь вступил в силу.

В нем говорится, что Украина до 2023 года должна избавиться от полиэтиленовых мешочков.

Ведь они – это страшная угроза для отечественной экологии.

Спасать окружающую среду от прозрачных шуршащих мешочков в несколько этапов. Также по теме: Девушка несла в пакете еще теплые ноги любимого мужчины - скандальная ампутация в больнице на Николаевщине

Первый начинается именно сегодня – пакетики, которые висели бесплатными рулонами возле овощных лотков в супермаркетах, становятся платными.

Кому и сколько денег придется выложить?

Как быть украинцам, так привыкшим к дармовым пакетикам в супермаркетах?

И во что упаковывает продукты прогрессивное население земли?

Нам разъясняли в министерстве защиты окружающей среды.