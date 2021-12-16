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Video: Планировали свадьбу – но умерли вместе! Молодая пара погибла на пожаре во Львове

Планы на свадьбу трагически оборвал пожар. Во Львове в элитной многоэтажке ужасной смертью погибла молодая пара. Только представьте, бедных нашли прямо на пороге у входной двери, и еще час пытались реанимировать, но тщетно.[read_more_news] Что же стало причиной драмы? Соседи убеждают, что во всем виновата управляющая компания, отвечающая за дом. Коммунальщики же обещают провести собственное расследование. Наша Евгения Поликарпова побывала на месте трагедии и узнала поразительные факты.

Планировали свадьбу – но умерли вместе! Молодая пара погибла на пожаре во Львове
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Планы на свадьбу трагически оборвал пожар.

Во Львове в элитной многоэтажке ужасной смертью погибла молодая пара.

Только представьте, бедных нашли прямо на пороге у входной двери, и еще час пытались реанимировать, но тщетно. Также по теме: 19-летний юноша свою последнюю ночь провел в доме 49-летнего мужчины - пожар на Львовщине

Что же стало причиной драмы?

Соседи убеждают, что во всем виновата управляющая компания, отвечающая за дом.

Коммунальщики же обещают провести собственное расследование.

Наша Евгения Поликарпова побывала на месте трагедии и узнала поразительные факты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Планировали свадьбу – но умерли вместе! Молодая пара погибла на пожаре во Львове / 16.12.2021 19:59
16.12.2021 19:59

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