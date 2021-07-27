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Video: После столкновения с грузовиком страшной смертью погиб велосипедист — ДТП в Черкасской области

Жуткая трагедия на Черкасщине. Очередное ДТП на печальной трассе Киев-Одесса. После столкновения с грузовиком страшной смертью погиб велосипедист.  [read_more_news] Что стало причиной этой ужасной аварии? И по чьей вине человек отправилась на тот свет?

После столкновения с грузовиком страшной смертью погиб велосипедист — ДТП в Черкасской области
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Жуткая трагедия на Черкасщине.

Очередное ДТП на печальной трассе Киев-Одесса.

После столкновения с грузовиком страшной смертью погиб велосипедист.   Также по теме: Велосипедист не смог поделить дорогу с водителем элитного Porsche

Что стало причиной этой ужасной аварии?

И по чьей вине человек отправилась на тот свет?

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ICTV / Чрезвычайные новости / После столкновения с грузовиком страшной смертью погиб велосипедист — ДТП в Черкасской области / 27.07.2021 19:56
27.07.2021 19:56

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