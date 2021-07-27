После столкновения с грузовиком страшной смертью погиб велосипедист — ДТП в Черкасской области

Жуткая трагедия на Черкасщине.

Очередное ДТП на печальной трассе Киев-Одесса.

После столкновения с грузовиком страшной смертью погиб велосипедист. Также по теме: Велосипедист не смог поделить дорогу с водителем элитного Porsche

Что стало причиной этой ужасной аварии?

И по чьей вине человек отправилась на тот свет?