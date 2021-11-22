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Video: После ужина в семейном кругу выжили не все – в Белгороде-Днестровском всех напугала страшная драма

Знаете, как говорится – когда кажется, то креститься надо. В Белгороде-Днестровском на Одесщине жителей напугала страшная семейная драма. После ужина в кругу семьи выжили не все. Хозяин едва оправился, с его женой уже попрощались на кладбище, а дочь - в очень тяжелом состоянии между жизнью и смертью.[read_more_news] Соседи почему-то даже не сомневались – семью отравили. И сделали это намеренно! Они даже знали, кому это выгодно! Но так ли все по сути? Неужели кто-то действительно желал смерти всей семье? Иногда сплетники могут быть жестокими.

После ужина в семейном кругу выжили не все – в Белгороде-Днестровском всех напугала страшная драма
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Знаете, как говорится – когда кажется, то креститься надо.

В Белгороде-Днестровском на Одесщине жителей напугала страшная семейная драма.

После ужина в кругу семьи выжили не все.

Хозяин едва оправился, с его женой уже попрощались на кладбище, а дочь — в очень тяжелом состоянии между жизнью и смертью. Также по теме: В квартире школьного учителя насмерть угорели молодые ребята - трагедия на Львовщине

Соседи почему-то даже не сомневались – семью отравили.

И сделали это намеренно!

Они даже знали, кому это выгодно!

Но так ли все по сути?

Неужели кто-то действительно желал смерти всей семье?

Иногда сплетники могут быть жестокими.

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ICTV / Чрезвычайные новости / После ужина в семейном кругу выжили не все – в Белгороде-Днестровском всех напугала страшная драма / 22.11.2021 20:28
22.11.2021 20:28

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